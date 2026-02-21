Ecco Balbi l’uomo delle stelle L’astrofisico a Science Lab

Amedeo Balbi, noto astrofisico, sarà ospite questa sera alle 21 al Circolo Artistico di Arezzo per presentare il suo nuovo libro,

AREZZO Stasera alle ore 21 al Circolo Artistico di Arezzo, arriva l’astrofisico Amedeo Balbi per la discussione del suo libro " L’ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell’universo ", vincitore del Premio Asimov. Dopo l’incontro con il neuroscienziato Vittorio Gallese, che ha registrato un bellissimo sold out e un vivace dialogo con il pubblico, prosegue oggi il ciclo di appuntamenti scientifici promossi da Arezzo Science Lab con la Direzione di Lorenzo e Gabriele Grazi. Professore associato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Balbi è tra i più noti divulgatori scientifici italiani.🔗 Leggi su Lanazione.it

