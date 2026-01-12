Nino Vialli emoziona | Juve Cremonese la partita di Gianluca Ecco per chi avrebbe tifato mio fratello…

Nino Vialli commenta la partita tra Juventus e Cremonese, dedicandola a suo fratello Gianluca. In questo giorno, le sue parole riflettono il legame e l’emozione legati a un momento importante per il calcio italiano. Nino Vialli, fratello maggiore di Gianluca, esprime il suo pensiero in modo sincero e rispettoso, sottolineando il valore di questa sfida per la famiglia e gli appassionati di calcio.

Juve-Cremonese nel segno di Vialli, il fratello Nino: "E' la sua partita, tiferebbe grigiorossi" - La squadra dove crebbe e quella dove vinse la Champions League. tuttomercatoweb.com

Nino Vialli: «Gianluca avrebbe tifato Cremonese anche contro la Juve. Per noi ora è dura senza di lui» - Il fratello maggiore del grande campione scomparso nel gennaio del 2023 per un tumore al pancreas: «Quello che amava era lo stile bianconero» ... corriere.it

#JuveCremonese, la partita di #Vialli Il ricordo del fratello Nino x.com

"Ma non c’è più davvero Perchè noi ne parliamo tutti al presente. Luca è immmortale. Ho perso un fratello. Nella Samp Vialli avrebbe potuto fare tutto, sarebbe stato anche un grande presidente, oltre che un magnifico bomber" Attilio Lombardo #fblifestyle - facebook.com facebook

