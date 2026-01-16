La RS-GP 2026 di Aprilia si presenta come una moto competitiva, con Jorge Martin e Marco Bezzecchi pronti a sfidare i grandi nomi del motociclismo. Con obiettivi ambiziosi, i piloti della Casa di Noale puntano a conquistare nuovi traguardi e a mettere in difficoltà i principali avversari, tra cui Marquez e Ducati. Un anno importante per Aprilia, che rinnova la propria presenza nel campionato con determinazione e competenza.

Un leone, il Leone Aprilia sulla carena della Rs-Gp 2026, ovvero la moto con cui Jorge Martin e Marco Bezzecchi daranno la caccia a Marquez e allo strapotere Ducati. Già, perché se c'è una certezza che accompagna il Mondiale al semaforo verde della stagione 2026, questa certezza arriva proprio da Aprilia. Dalla motivazione e la determinazione con cui Jorge e Bez puntano forte su un anno da vivere al massimo. Tocca a Max Biaggi, ambassador nel mondo della casa di Noale, accendere i riflettori sulla nuova moto. I riflettori sono quelli dello studio 2 di Sky, a Milano e Max non ha dubbi: "Arriviamo da un 2025 di buone cose e nel 2026 vogliamo fare ancora di più.

© Sport.quotidiano.net - Ecco la Rs-Gp 2026 dell’ex campione del mondo e Bezzecchi. Aprilia, Leone a caccia. Martin vuole tornare re

