Eccellenza la giornata di domani Fabriano Cerreto a Matelica | d’ora in poi non potrà sbagliare

Domani, a Fabriano Cerreto, si deciderà molto sulla stagione della squadra, che non può permettersi altri passi falsi. La partita contro Matelica rappresenta un punto cruciale, e i giocatori sanno che una vittoria è l’unica strada per mantenere il passo con le prime della classe. Nel frattempo, oggi si sono sfidate in anticipo il K Sport Montecchio Gallo e la Fermignanese, mentre il Montecchio si prepara per la gara di mercoledì contro la Narnese, valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Anche questa settimana si gioca un anticipo in Eccellenza: in campo oggi K Sport Montecchio Gallo e Fermignanese, visto l'impegno di mercoledì del Montecchio nella fase nazionale di Coppa Italia che ospiterà la Narnese nell'andata degli ottavi. Le anconetane di scena tutte e tre domani e tutte in trasferta con l' Osimana che salirà a Urbania in cerca della prima vittoria del nuovo anno e per ritrovare il gol che manca nei giallorossi da due partite. In attesa dovrebbe tornare disponibile nei senza testa Mancini fermo da tempo per guai fisici. Jesina a Tolentino per ritornare a fare punti anche lontano dal Carotti, per il Fabriano Cerreto c'è il derby a Matelica dove i cartai non potranno sbagliare. PROGRAMMA GARE Settimana 14 – 15 Febbraio ECCELLENZA • Matelica – Fabriano Cerreto 15/02 – 15:00 Giovanni Paolo II – Matelica UNDER 19 • Chiesanuova – Matelica 14/02 – 15:30 Don Guido Bibini – Chiesanuova UNDER 17