ea fc 26 team unbreakables elenco carte speciali della nuova squadra

Il Team Unbreakables per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della nuova promo della stagione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 12 dicembre. La promo in questione è inedita per la modalità Ultimate Team di EA FC 26. Al momento non è possibile capire se sono carte dinamiche o carte che riceveranno solo il boost al momento del rilascio.

