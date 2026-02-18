Scandicci | cadavere di una donna trovato nell’ex area Cnr Indaga la Procura

A Scandicci, il corpo di una donna è stato trovato questa mattina nell’area abbandonata dell’ex Cnr, probabilmente a causa di un episodio violento. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul luogo sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e il magistrato di turno, Alessandra Falcone. Gli investigatori stanno cercando di capire le cause di questa tragedia e di identificare la vittima. La zona è stata subito messa sotto sequestro.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato oggi, 18 febbraio 2026, a Scandicci, all'interno dell'area dell'ex Cnr. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone. Al momento non si conoscono altri dettagli. Sul posto sono tutt'ora in corso i rilievi della scientifica dei carabinieri. Presenti anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone. Gli agenti della polizia locale hanno recintato la zona del ritrovamento.