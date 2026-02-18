Scandicci | cadavere di una donna trovato nell’ex area Cnr Indaga la Procura

Da firenzepost.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Scandicci, il corpo di una donna è stato trovato questa mattina nell’area abbandonata dell’ex Cnr, probabilmente a causa di un episodio violento. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul luogo sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e il magistrato di turno, Alessandra Falcone. Gli investigatori stanno cercando di capire le cause di questa tragedia e di identificare la vittima. La zona è stata subito messa sotto sequestro.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato oggi, 18 febbraio 2026, a Scandicci, all’interno dell’area dell’ex Cnr. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone. Al momento non si conoscono altri dettagli. Sul posto sono tutt’ora in corso i rilievi della scientifica dei carabinieri. Presenti anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone. Gli agenti della polizia locale hanno recintato la zona del ritrovamento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

scandicci cadavere di una donna trovato nell8217ex area cnr indaga la procura
© Firenzepost.it - Scandicci: cadavere di una donna trovato nell’ex area Cnr. Indaga la Procura

Firenze, cadavere di una donna decapitata trovato nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: scientifica sul postoA Scandicci, una donna decapitata è stata trovata morta all’interno di un edificio abbandonato dell’ex CNR.

Leggi anche: Cadavere di una donna decapitata trovato nell’area ex Cnr a Sandicci

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

scandicci cadavere di unaCadavere di donna nell’ex sede del Cnr. Scandicci, corpo decapitato, ipotesi omicidio. Le indaginiAccade non lontano da una scuola e da un parco frequentato. Intervento dei carabinieri, con la scientifica, e del magistrato ... lanazione.it

scandicci cadavere di unaFirenze, cadavere di una donna decapitata trovato nell’area dell’ex Cnr a Scandicci: scientifica sul postoSecondo le prime notizie, il cadavere della donna giaceva all'interno di un edificio abbandonato nell'aria dell'ex sede del CNR ... fanpage.it