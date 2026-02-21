E-policy per le tecnologie digitali a scuola | regolamento e delibere degli organi collegiali Scarica

In arrivo giorno 6 marzo 2026 per gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” una sedie di documenti utili per l’adozione di una E-policy per le tecnologie digitali a scuola. In arrivo 6 documenti + 2 guide: Un regolamento Delibera del Consiglio d’Istituto (adattabile per ordine e grado di scuola) Delibera del collegio dei docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Regolamento sulla valutazione degli alunni della scuola Primaria. Scarica il modelloIl presente Regolamento sulla valutazione degli alunni della scuola primaria stabilisce criteri, modalità e strumenti per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Sanzioni disciplinari e giustizia riparativa a scuola, i documenti che ti servono: delibere, integrazione regolamento d’istituto, modello convenzione e molto altroLe scuole stanno aggiornando i loro regolamenti per includere strumenti di giustizia riparativa.

Argomenti discussi: Aou e Irccs, incarichi apicali con procedure pubbliche e commissioni paritetiche per superare le asimmetrie con il Ssn; IA, ok Senato a doc su uso per infrastrutture e logistica; Intelligenza artificiale per governarla a scuola ci vuole una rete, 60 corsi e 600 ore di formazione. Il modello del FVG; Stock option/grant e retrodatazione BCUCC: possibile applicare una propria accounting policy.

L’approccio One Health e le policy per la sua gestioneCon l'inclusione formale del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) nella condivisione con WHO, FAO e WOHA nel 2022, e con il successivo lancio del Global One Health Joint Plan of Action ... quotidianosanita.it

