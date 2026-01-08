Regolamento sulla valutazione degli alunni della scuola Primaria Scarica il modello
Il presente Regolamento sulla valutazione degli alunni della scuola primaria stabilisce criteri, modalità e strumenti per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. In conformità con le norme vigenti, il documento definisce le linee guida adottate a partire dall’anno scolastico 2025/2026, al fine di garantire trasparenza e coerenza nel processo valutativo. È possibile scaricare il modello completo per una consultazione dettagliata.
Il presente Regolamento disciplina in modo organico i criteri, le modalità e gli strumenti di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni della scuola primaria, in coerenza con il quadro normativo vigente e con il sistema di valutazione pienamente a regime a partire dall’anno scolastico 20252026. Il documento definisce i principi ispiratori della valutazione, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Delibera del Collegio dei Docenti per l’adozione dei criteri di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, Anno scolastico 2025/2026: in allegato un modello adattabile
