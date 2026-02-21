e ora i contestatori della venezi se la prendono anche con muti

I contestatori di Beatrice Venezi hanno rivolto le loro critiche anche a Riccardo Muti, coinvolgendo il celebre direttore d’orchestra in una disputa pubblica. Durante un evento culturale, alcuni giovani hanno interrotto il suo intervento, gridando slogan e chiedendo maggiore attenzione alle novità musicali. La scena si è svolta davanti a un pubblico di appassionati, lasciando intendere come le tensioni tra sostenitori e oppositori siano ormai evidenti. La polemica continua a tenere banco nel mondo della musica classica.

L'ultimo a finire nel mirino dei contestatori di Beatrice Venezi è addirittura il maestro Riccardo Muti. Prima hanno invocato a lungo un suo intervento sul caso che sta scuotendo il mondo della lirica, poi quando è arrivato non lo hanno affatto gradito. Le parole di Muti. Giovedì il grande direttore d’orchestra italiano, invitato a dire la sua al termine della conferenza stampa di presentazione della nuova produzione di Macbeth firmata al Teatro Regio di Torino dalla figlia Chiara, ha detto di non voler dare "giudizi su persone che fanno la stessa professione” aggiungendo di non aver mai visto dirigere Venezi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Beatrice Venezi irride i contestatori: “Hanno paura del nuovo, gli abbonati della Fenice hanno più di 80 anni. A ottobre vedrete…”Beatrice Venezi ha commentato con sarcasmo i contestatori, affermando che hanno paura del cambiamento.

Beatrice Venezi azzera polemiche e contestatori: “La Fenice è in mano ai sindacati. Gli italiani hanno capito tutto”Beatrice Venezi commenta la situazione alla Fenice, sottolineando che l’orchestra è sotto il controllo dei sindacati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.