Beatrice Venezi azzera polemiche e contestatori | La Fenice è in mano ai sindacati Gli italiani hanno capito tutto

Beatrice Venezi commenta la situazione alla Fenice, sottolineando che l’orchestra è sotto il controllo dei sindacati. In un’intervista, afferma di essere molto richiesta all’estero e di preferire concentrarsi sui propri impegni, lasciando le polemiche alle spalle. La dirigente musicale evidenzia di voler affrontare la questione in futuro, mantenendo un atteggiamento riservato e professionale.

«Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente, esclusivamente all’estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito. Chiuderei al momento con una battuta calcistica che faceva spesso l’allenatore di calcio Vujadin Boskov: ‘la partita è chiusa solo quando l’arbitro fischia». Così la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi rompe per la prima volta il silenzio sulla mobilitazione dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, che dal 22 settembre scorso protestano contro la sua nomina a direttrice musicale stabile a partire dal prossimo mese di ottobre perché non avrebbe un curriculum all’altezza del prestigio dell’istituzione veneziana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

