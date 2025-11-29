Lercara Friddi tra i Comuni finanziati per la videosorveglianza il sindaco | Intervento importante
Il Comune di Lercara Friddi è tra gli otto Comuni della provincia di Palermo ammessi al finanziamento regionale per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana. Le risorse provengono dalla variazione di bilancio approvata dall’Ars, che ha stanziato 15 milioni di euro a favore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
