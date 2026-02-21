È morto il piccolo Domenico la mamma | È un angelo ora una fondazione per lui Medici accusati di omicidio
Il piccolo Domenico, morto a causa delle complicazioni post-operatorie, ha causato grande dolore nella famiglia. La mamma dice che ora il suo bambino è un angelo e annuncia la creazione di una fondazione dedicata a lui. Domenico, di due anni e mezzo, era stato sottoposto a un trapianto di cuore a Napoli, ma le sue condizioni sono peggiorate questa mattina. La notizia ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.
Il piccolo Domenico è morto. A renderlo noto è stato l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Le condizioni del bimbo di due anni e mezzo di Napoli sottoposto nei mesi scorsi al trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco, si sono aggravate questa mattina. Intorno alle 5.30, il piccolo sarebbe andato incontro a un arresto cardiocircolatorio, segnando un nuovo, drammatico peggioramento del quadro clinico. "Ora una fondazione a suo nome", le parole della madre. "Domenico se n'è andato - ha detto davanti all'ospedale ai giornalisti - è diventato un angioletto, e io farò un modo che non sia dimenticato e poi faremo giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
