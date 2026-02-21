È morto il piccolo Domenico | ‘Improvviso peggioramento’ l’odissea dopo il trapianto di cuore e l’inchiesta

Il piccolo Domenico, sottoposto a trapianto di cuore, è morto dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni. La notizia è stata comunicata dall’ospedale Monaldi, dove il bambino era stato operato poco più di due mesi fa. La famiglia aveva sperato in una ripresa stabile, ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra i medici e i cittadini che seguivano il caso. La causa esatta resta ancora da chiarire.

È morto il bimbo trapiantato al Monaldi: cosa è successo davvero?. « Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche ». La nota ufficiale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli chiude, con parole misurate e istituzionali, una vicenda che da settimane tiene col fiato sospeso l’opinione pubblica. Domenico, il bambino di due anni, ricoverato all’Ospedale Monaldi, non ce l’ha fatta. “La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il piu’ sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

