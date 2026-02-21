È morto il piccolo Domenico | ‘Improvviso peggioramento’ l’odissea dopo il trapiantato di cuore e l’inchiesta

Il piccolo Domenico, che aveva subito un trapianto di cuore lo scorso dicembre, è morto dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni. La notizia è stata comunicata dall’ospedale Monaldi, dove il bambino era ricoverato. Nei giorni precedenti il decesso, i medici avevano segnalato un rapido deterioramento della salute. La famiglia si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa, mentre proseguono le indagini sulla vicenda. La sua morte apre nuovi interrogativi sulla gestione del caso.

È morto il bimbo trapiantato al Monaldi: cosa è successo davvero?. « Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche ». La nota ufficiale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli chiude, con parole misurate e istituzionali, una vicenda che da settimane tiene col fiato sospeso l’opinione pubblica. Domenico, il bambino di due anni, ricoverato all’Ospedale Monaldi, non ce l’ha fatta.  “La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il piu’ sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Napoli: alle 9,20 morto il piccolo Domenico, peggioramento improvvisoAlle 9,20 di oggi, il piccolo Domenico è deceduto a Napoli a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

Bimbo trapiantato, le condizioni del piccolo Domenico sono in rapido peggioramentoDomenico, un bambino di due anni e due mesi, sta attraversando un rapido peggioramento delle sue condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli.

