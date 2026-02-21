È morto il piccolo Domenico

Domenico, un bambino di due anni, è deceduto a Napoli dopo aver subito un intervento complesso per sostituire il cuore danneggiato. La sua condizione critica aveva richiesto un intervento chirurgico difficile, che aveva suscitato molta attenzione tra i medici e i genitori. Nonostante le cure intensive, il suo cuore non ha retto. La famiglia si trova ora a affrontare un dolore profondo per la perdita improvvisa del piccolo.

NAPOLI – , il bambino di appena due anni a cui era stato impiantato un cuore bruciato. Lo rende noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è in ospedale in preghiera al fianco della madre e ha somministrato al piccolo Domenico poco prima l’estrema unzione. “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.🔗 Leggi su Primacampania.it

