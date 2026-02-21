E' morto il piccolo Domenico

Il piccolo Domenico è morto questa mattina dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni. Era stato sottoposto a un trapianto il 23 dicembre 2025, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente. I medici hanno tentato di salvarlo, ma purtroppo non sono riusciti. La famiglia del bambino si trova adesso a dover affrontare una perdita improvvisa e dolorosa. La notizia ha suscitato grande commozione tra i medici e le persone vicine alla famiglia.

AGI - "Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore". Lo si legge nella nota dell'azienda sanitaria di cui fa parte l'ospedale Monaldi in cui era ricoverato da circa 60 giorni il piccolo Domenico.🔗 Leggi su Agi.it

