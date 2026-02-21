È morto il bimbo trapiantato al Monaldi | la madre aveva scelto di accompagnarlo alla fine senza accanimento
Il piccolo, sottoposto a trapianto di cuore al Monaldi, è deceduto dopo settimane di lotta. La madre aveva deciso di essere presente fino all’ultimo momento, accompagnandolo con dolore. La sua famiglia aveva sperato in un miglioramento, ma il cuore donato non ha retto. La notizia si è diffusa rapidamente tra i medici e i conoscenti del reparto. Ora si aspetta la comunicazione ufficiale sulle cause del decesso.
È morto il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre scorso: la notizia è arrivata pochi istanti fa. Il piccolo, da oltre due mesi in condizioni gravissime e tenuto in vita con supporti meccanici, si è spento dopo che la famiglia aveva deciso di avviare un percorso di pianificazione condivisa delle cure per evitare l'accanimento terapeutico e accompagnarlo nella fase finale della vita. L'annuncio della scelta era arrivato in diretta televisiva. Accanto al suo avvocato, la madre Patrizia aveva spiegato la decisione più dolorosa: «Abbiamo deciso di accompagnare il bambino alla fine della vita, non è eutanasia.
L’addio al bimbo trapiantato e la veglia della madre in ospedale: “Niente accanimento terapeutico, fine vita dignitoso”Il bambino Domenico, affetto da una grave malattia, si trova in condizioni di rapido peggioramento.
Bimbo trapiantato, maxi consulto al Monaldi. La madre: "È ancora operabile"Un bambino trapiantato con un cuore compromesso si sottopone domani a un maxi consulto al Monaldi, dopo che la madre ha confermato che l'intervento è ancora possibile.
Domenico è morto, il bimbo di 2 anni con il «cuore bruciato» era in condizioni disperate al MonaldiCon profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un ...
Domenico è morto, al bimbo era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: Ora una Fondazione a suo nomeDomenico non ce l'ha fatta. Il bimbo di due anni e mezzo di Nola, affetto da cardiomiopatia dilatativa che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato, è morto.
