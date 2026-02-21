È morto il bimbo trapiantato al Monaldi | la madre aveva scelto di accompagnarlo alla fine senza accanimento

Il piccolo, sottoposto a trapianto di cuore al Monaldi, è deceduto dopo settimane di lotta. La madre aveva deciso di essere presente fino all’ultimo momento, accompagnandolo con dolore. La sua famiglia aveva sperato in un miglioramento, ma il cuore donato non ha retto. La notizia si è diffusa rapidamente tra i medici e i conoscenti del reparto. Ora si aspetta la comunicazione ufficiale sulle cause del decesso.

È morto il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre scorso: la notizia è arrivata pochi istanti fa. Il piccolo, da oltre due mesi in condizioni gravissime e tenuto in vita con supporti meccanici, si è spento dopo che la famiglia aveva deciso di avviare un percorso di pianificazione condivisa delle cure per evitare l'accanimento terapeutico e accompagnarlo nella fase finale della vita. L'annuncio della scelta era arrivato in diretta televisiva. Accanto al suo avvocato, la madre Patrizia aveva spiegato la decisione più dolorosa: «Abbiamo deciso di accompagnare il bambino alla fine della vita, non è eutanasia.

