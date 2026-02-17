Bimbo trapiantato maxi consulto al Monaldi La madre | È ancora operabile

Un bambino trapiantato con un cuore compromesso si sottopone domani a un maxi consulto al Monaldi, dopo che la madre ha confermato che l’intervento è ancora possibile. La piccola sta affrontando una fase delicata e i medici vogliono esaminare tutte le opzioni terapeutiche, comprese eventuali nuove cure. La famiglia spera in un possibile miglioramento e si prepara a ricevere risposte precise dai specialisti.

Il bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. Domani un maxi consulto al Monaldi. Saranno valutate anche nuove terapie. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.