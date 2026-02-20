Bimbo trapiantato la mamma di Domenico | Iniziate le cure per il dolore
La mamma di Domenico, il bambino di due anni, ha annunciato che sono iniziate le terapie per alleviare il suo dolore, dopo il fallimento del trapianto di cuore. La causa di questa crisi è il danno irreparabile al cuore ricevuto, che ha portato a un cambiamento nel percorso di cura del piccolo. Domenico era stato sottoposto a un trapianto, ma il suo cuore ha smesso di funzionare. Ora, i medici si concentrano sulla gestione del suo stato, adottando nuove strategie terapeutiche. La famiglia si prepara ad affrontare questa fase difficile.
La corsa contro il tempo si è fermata. Per il bimbo di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, al quale era stato trapiantato un cuore poi risultato irrimediabilmente danneggiato, si apre ora un percorso diverso: quello della Pianificazione condivisa delle cure (Pcc), l’istituto introdotto nel 2017 per i pazienti affetti da patologie a evoluzione inarrestabile e con prognosi infausta. La richiesta è stata formalizzata questa sera dalla famiglia. A comunicarlo è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori, intervenendo alla trasmissione "Dritto e rovesciò" su Rete4. "Oggi abbiamo preso le cartelle cliniche e i pareri del gruppo interdisciplinare, li abbiamo sottoposti al nostro team medico legale, al dottor Luca Scognamiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La mamma di Domenico: «Inizierà le cure per il dolore. Non ci sono speranze» | Il no a un nuovo trapianto: «Non sopravviverebbe»La mamma di Domenico, un bambino di due anni, rivela che il piccolo inizierà le cure per il dolore e che non ci sono speranze di sopravvivenza.
