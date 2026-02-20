La mamma di Domenico | Inizierà le cure per il dolore Non ci sono speranze | Il no a un nuovo trapianto | Non sopravviverebbe
La mamma di Domenico, un bambino di due anni, rivela che il piccolo inizierà le cure per il dolore e che non ci sono speranze di sopravvivenza. La donna spiega di essere con lui fino all’ultimo momento, rifiutando un nuovo trapianto che il bambino non potrebbe affrontare. La famiglia ha deciso di rispettare questa scelta, nonostante la sofferenza. In serata, la comunità di Nola si riunisce per una fiaccolata in suo ricordo, mostrando il sostegno a questa famiglia in difficoltà.
«Abbiamo presentato con la famiglia istanza per la Pianificazione condivisa delle cure, l'ospedale Monaldi ha accettato. Domani (venerdì 20 febbraio; ndr) ci sarà il primo accesso per l'inizio del percorso terapeutico. Purtroppo tolta la sedazione, il bambino non si è svegliato». L'avvocato Francesco Petruzzi, il legale dei genitori di Domenico, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore lesionato, l'ha rivelato nel corso della trasmissione «Diritto e Rovescio» in onda su Rete 4. Al suo fianco mamma Patrizia, che ha ancora una volta ribadito di voler restare fino all'ultimo vicino al suo bambino: «Non lo lascio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
