La mamma di Domenico, un bambino di due anni, rivela che il piccolo inizierà le cure per il dolore e che non ci sono speranze di sopravvivenza. La donna spiega di essere con lui fino all’ultimo momento, rifiutando un nuovo trapianto che il bambino non potrebbe affrontare. La famiglia ha deciso di rispettare questa scelta, nonostante la sofferenza. In serata, la comunità di Nola si riunisce per una fiaccolata in suo ricordo, mostrando il sostegno a questa famiglia in difficoltà.

«Abbiamo presentato con la famiglia istanza per la Pianificazione condivisa delle cure, l'ospedale Monaldi ha accettato. Domani (venerdì 20 febbraio; ndr) ci sarà il primo accesso per l'inizio del percorso terapeutico. Purtroppo tolta la sedazione, il bambino non si è svegliato». L'avvocato Francesco Petruzzi, il legale dei genitori di Domenico, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore lesionato, l'ha rivelato nel corso della trasmissione «Diritto e Rovescio» in onda su Rete 4. Al suo fianco mamma Patrizia, che ha ancora una volta ribadito di voler restare fino all'ultimo vicino al suo bambino: «Non lo lascio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La mamma di Domenico: «Inizierà le cure per il dolore. Non ci sono speranze» | Il no a un nuovo trapianto: «Non sopravviverebbe»

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre dopo il no al trapianto: «Rassegnata all’idea che Domenico non ce la farà»Domenico, un bambino con il cuore bruciato, non potrà ricevere il trapianto richiesto a causa di una diagnosi negativa.

Bimbo col cuore bruciato, "no al nuovo trapianto": le speranze sfumanoIl comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo, dopo un primo intervento fallito lo scorso dicembre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.