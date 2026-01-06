Sanità la denuncia di Polichetti Udc | Al Ruggi mancano i collari cervicali

La carenza di collari cervicali al Policlinico Ruggi sta compromettendo la sicurezza di interventi diagnostici essenziali, come le risonanze magnetiche alla testa. La mancanza di dispositivi di base può influire sulla qualità delle cure e sulla tutela dei pazienti. La denuncia di Polichetti dell’Udc evidenzia l’urgenza di interventi per garantire servizi sanitari adeguati e sicuri.

Dubbi sulle liquidazioni al "Ruggi": Polichetti (Udc) rilancia la denuncia sull'ex manager D’Amato - Sta suscitando attenzione e interrogativi la richiesta di chiarimenti avanzata dal sindacato Fisi di Salerno in merito a presunte disposizioni di liquidazione di somme economiche precedentemente sospe ... salernotoday.it

Il figlio dell’anziano ammalato ha sporto denuncia in commissariato. Borrelli (Avs): “Chiesti chiarimenti formali alle strutture sanitarie” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.