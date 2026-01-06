Sanità la denuncia di Polichetti Udc | Al Ruggi mancano i collari cervicali
La carenza di collari cervicali al Policlinico Ruggi sta compromettendo la sicurezza di interventi diagnostici essenziali, come le risonanze magnetiche alla testa. La mancanza di dispositivi di base può influire sulla qualità delle cure e sulla tutela dei pazienti. La denuncia di Polichetti dell’Udc evidenzia l’urgenza di interventi per garantire servizi sanitari adeguati e sicuri.
Impossibile effettuare una risonanza magnetica alla testa in sicurezza per mancanza di dispositivi basilari. È l'allarme che arriva dall'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno, dove si registra l'assenza di collari cervicali, presidio essenziale per la tutela dei pazienti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
