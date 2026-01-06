Sanità la denuncia di Polichetti Udc | Al Ruggi mancano i collari cervicali

Da salernotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La carenza di collari cervicali al Policlinico Ruggi sta compromettendo la sicurezza di interventi diagnostici essenziali, come le risonanze magnetiche alla testa. La mancanza di dispositivi di base può influire sulla qualità delle cure e sulla tutela dei pazienti. La denuncia di Polichetti dell’Udc evidenzia l’urgenza di interventi per garantire servizi sanitari adeguati e sicuri.

Impossibile effettuare una risonanza magnetica alla testa in sicurezza per mancanza di dispositivi basilari. È l'allarme che arriva dall'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno, dove si registra l'assenza di collari cervicali, presidio essenziale per la tutela dei pazienti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

sanit224 la denuncia di polichetti udc al ruggi mancano i collari cervicali

© Salernotoday.it - Sanità, la denuncia di Polichetti (Udc): "Al Ruggi mancano i collari cervicali"

Leggi anche: "Studentesse denunciano vessazioni e favoritismi" al Ruggi: la denuncia di Polichetti (Udc)

Leggi anche: "Al Ruggi doppia cardiochirurgia e genetica penalizzata": la denuncia di Polichetti (Udc)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

sanit224 denuncia polichetti udcOspedale Ruggi, scala antincendio deteriorata: “Pericolo concreto per i pazienti”, la denuncia di Polichetti (UdC) - Secondo Polichetti, la situazione rappresenta un pericolo concreto per pazienti, operatori sanitari e cittadini che frequentano quotidianamente il presidio ospedaliero ... infocilento.it

sanit224 denuncia polichetti udcDubbi sulle liquidazioni al "Ruggi": Polichetti (Udc) rilancia la denuncia sull'ex manager D’Amato - Sta suscitando attenzione e interrogativi la richiesta di chiarimenti avanzata dal sindacato Fisi di Salerno in merito a presunte disposizioni di liquidazione di somme economiche precedentemente sospe ... salernotoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.