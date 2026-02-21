Due ricette nate in Friuli spopolano a Dubai e Abu Dhabi

Due ricette friulane, create dall'Ial Fvg con il supporto del Centro di riferimento oncologico di Aviano, sono state inserite nei menu di due aeroporti di Dubai e Abu Dhabi. La scelta deriva dalla popolarità crescente di questi piatti tra i viaggiatori internazionali. Le nuove portate sono state introdotte nei punti di ristoro di uno dei terminal più trafficati del Medio Oriente. Questo cambiamento coinvolge decine di migliaia di passeggeri ogni settimana.

Due ricette nate in Friuli Venezia Giulia, con la firma di Ial Fvg e il contributo scientifico del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Cro), sono entrate nei menu di due snodi aeroportuali tra i più iconici e frequentati al mondo: Dubai, soprattutto, e Abu Dhabi. È l’esito del progetto “Healthy Gourmet”, sviluppato a partire dal libro “La salute si fa gourmet”, curato dal professor Alberto Bombardella con la professoressa Fabiana Ojan (Scuola alberghiera Ial di Aviano) e sostenuto dal Cro, con l’obiettivo di coniugare il piacere della tavola e la prevenzione. Al Bottega Prosecco Bar dell’aeroporto internazionale di Dubai è protagonista il “Cous cous ai tre cavoli con olive taggiasche e filetto di sogliola a beccafico”, un piatto ideato dal docente e chef Alberto Bombardella, che dialoga con il Mediterraneo e parla anche al Medio Oriente, proposto a 89 dirham degli Emirati Arabi Uniti: 20 dirham del prezzo vengono destinati alla Al Jalila Foundation, organizzazione non profit degli Eau impegnata nella ricerca medica e nell’educazione sanitaria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Novità per la Ferrari ad Abu Dhabi: ci saranno due Leclerc in pista

Leggi anche: Lando Norris è campione del mondo di F1: per due punti beffa Verstappen, vincitore ad Abu Dhabi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.