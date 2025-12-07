Lando Norris è campione del mondo di F1 | per due punti beffa Verstappen vincitore ad Abu Dhabi

Max Verstappen vince il GP di Abu Dhabi, ma è Lando Norris il campione del mondo di Formula 1 2025. Secondo Piastri, quarto Leclerc. La McLaren si prende tutto: Mondiale Piloti e Costruttori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

