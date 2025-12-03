Novità per la Ferrari ad Abu Dhabi | ci saranno due Leclerc in pista

Novità per la Ferrari in occasione delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 6-8 dicembre sul circuito della località degli Emirati Arabi Uniti. Nella sessione che aprirà il fine settimana in Medio Oriente, infatti, saranno impegnati i fratelli Charles e Arthur Leclerc. Riunione di famiglia per i due monegaschi: accanto al titolare Leclerc, che spera di chiudere con un buon risultato una stagione molto difficile, ci sarà suo fratello Arthur, il quale sostituirà Lewis Hamilton per la prima ora a motori accesi. Il 25enne aveva già avuto la possibilità di guidare la Rossa lo scorso anno proprio nelle prove libere ad Abu Dhabi e si è dichiaro emozionato per l’opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it

