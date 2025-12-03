Novità per la Ferrari ad Abu Dhabi | ci saranno due Leclerc in pista
Novità per la Ferrari in occasione delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 6-8 dicembre sul circuito della località degli Emirati Arabi Uniti. Nella sessione che aprirà il fine settimana in Medio Oriente, infatti, saranno impegnati i fratelli Charles e Arthur Leclerc. Riunione di famiglia per i due monegaschi: accanto al titolare Leclerc, che spera di chiudere con un buon risultato una stagione molto difficile, ci sarà suo fratello Arthur, il quale sostituirà Lewis Hamilton per la prima ora a motori accesi. Il 25enne aveva già avuto la possibilità di guidare la Rossa lo scorso anno proprio nelle prove libere ad Abu Dhabi e si è dichiaro emozionato per l’opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
10 novità elettriche 2026: finalmente ci sarà più scelta per chi cerca un’auto piccola, da città. E non vuole spendere un patrimonio. Ma arriverà anche la #Ferrari elettrica vaielettrico.it/10-novita-elet… @lucapagni @gianbasilio Vai su X
?Novità G3 Ferrari già a bomba per aspiranti Vincenzo Capuano G3 Ferrari Forno Pizza Krispy G10225 Nero | Comet #Comet ? Coupon? BLACKFRIDAY1125 A soli 204,25€ invece di 299,00€ ? Risparmia 74,75€ al Check-Out! Scopri subito - facebook.com Vai su Facebook
Novità per la Ferrari ad Abu Dhabi: ci saranno due Leclerc in pista - Novità per la Ferrari in occasione delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 6- Segnala oasport.it
Ferrari con Arthur Leclerc nelle FP1 di Abu Dhabi e Beganovic nei test - Si riformerà la coppia dei fratelli Leclerc nelle FP1 di Yas Marina a 12 mesi di distanza dall'ultima volta, avvenuta sempre sulla stessa pista. formulapassion.it scrive
Vasseur: “Abu Dhabi segna la fine di una stagione lunga e impegnativa” - Il commento del Team Principal della Ferrari alla vigilia del GP di Abu Dhabi, l'ultimo appuntamento di uno dei mondiali più complessi della Rossa ... Come scrive formulapassion.it
F1 | Ferrari: Arthur Leclerc affiancherà Charles nelle Libere 1 di Abu Dhabi - 25 nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Lo riporta msn.com
F1 | Ad Abu Dhabi il finale di una stagione imbarazzante per la Ferrari - Ad Abu Dhabi, dopo mesi tremendi e sportivamente drammatici, si chiude una delle stagioni più imbarazzanti nella storia d ... Segnala msn.com
Ferrari giù dal podio e McLaren indecisa: Mondiale aperto ad Abu Dhabi - A Maranello si chiude quarti nonostante i proclami, mentre a Woking il muretto sbaglia tutto tra safety car, timori di favoritismi e “non scelte” fatali. Segnala ilfoglio.it