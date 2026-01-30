Un uomo di 58 anni è caduto mentre lavorava nel sottotetto di una casa a Volania, in provincia di Ferrara. È sbattuto violentemente la testa ed è stato soccorso immediatamente. Le sue condizioni sono ancora da chiarire, ma l’incidente si aggiunge a una lunga serie di infortuni sul lavoro in zona.

Non accenna a placarsi il fenomeno degli incidenti sul lavoro. L’ultimo, in ordine di tempo, ha visto protagonista un uomo di 58 anni, infortunatosi nel pomeriggio di giovedì 29 a Volania (Comacchio). Secondo quanto si apprende, il soggetto sarebbe caduto rovinosamente a terra mentre era intento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Volania Comacchio

Durante il Tour Down Under 2026, Jhonatan Narváez ha subito una caduta grave, riportando fratture alle vertebre toraciche dopo aver sbattuto schiena e testa sull’asfalto.

Jair Bolsonaro ha subito una caduta all’interno della sua cella presso la sede della Polizia federale di Brasilia, riportando una botta alla testa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Volania Comacchio

Argomenti discussi: Cade mentre lavora nel sottotetto di un'abitazione e sbatte violentemente la testa; Cade da sette metri di altezza mentre lavora e sbatte la testa, morto un operaio 59enne in provincia di Parma; Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muore; Precipita per 6 metri mentre lavora in cantiere: grave operaio.

Cade dal trattore mentre lavora il suo terreno: grave 66enne, in eliambulanza a Torrette da TreiaTREIA - Cade dal trattore mentre lavora nel suo terreno. È accaduto poco dopo le 16, nelle campagne di Treia, nella frazione di Santa Maria in Selva. L’uomo, di 66 anni, è stato trasportato in ... corriereadriatico.it

Cade da sette metri di altezza mentre lavora e sbatte la testa, morto un operaio 59enne in provincia di ParmaL'uomo stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione in un'azienda agricola a Vicofertile (Parma): è precipitato da una stalla, sbattendo la testa su una macchina tagliafieno ... corrieredibologna.corriere.it

Cade da un’altezza di sette metri metri mentre lavora in un cantiere.... #aziendaagricola #muore #operaiocalabrese #parma - facebook.com facebook

Cade da sette metri di altezza mentre lavora e sbatte la testa, morto un operaio 59enne in provincia di Parma x.com