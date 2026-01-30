Cade mentre lavora nel sottotetto di un' abitazione e sbatte violentemente la testa
Un uomo di 58 anni è caduto mentre lavorava nel sottotetto di una casa a Volania, in provincia di Ferrara. È sbattuto violentemente la testa ed è stato soccorso immediatamente. Le sue condizioni sono ancora da chiarire, ma l’incidente si aggiunge a una lunga serie di infortuni sul lavoro in zona.
Non accenna a placarsi il fenomeno degli incidenti sul lavoro. L’ultimo, in ordine di tempo, ha visto protagonista un uomo di 58 anni, infortunatosi nel pomeriggio di giovedì 29 a Volania (Comacchio). Secondo quanto si apprende, il soggetto sarebbe caduto rovinosamente a terra mentre era intento.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondimenti su Volania Comacchio
Jhonatan Narváez sbatte violentemente schiena e testa sull’asfalto: “Fratture delle vertebre toraciche”
Durante il Tour Down Under 2026, Jhonatan Narváez ha subito una caduta grave, riportando fratture alle vertebre toraciche dopo aver sbattuto schiena e testa sull’asfalto.
Bolsonaro cade e sbatte la testa in carcere: come sta
Jair Bolsonaro ha subito una caduta all’interno della sua cella presso la sede della Polizia federale di Brasilia, riportando una botta alla testa.
Ultime notizie su Volania Comacchio
Argomenti discussi: Cade mentre lavora nel sottotetto di un'abitazione e sbatte violentemente la testa; Cade da sette metri di altezza mentre lavora e sbatte la testa, morto un operaio 59enne in provincia di Parma; Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muore; Precipita per 6 metri mentre lavora in cantiere: grave operaio.
Cade dal trattore mentre lavora il suo terreno: grave 66enne, in eliambulanza a Torrette da TreiaTREIA - Cade dal trattore mentre lavora nel suo terreno. È accaduto poco dopo le 16, nelle campagne di Treia, nella frazione di Santa Maria in Selva. L’uomo, di 66 anni, è stato trasportato in ... corriereadriatico.it
Cade da sette metri di altezza mentre lavora e sbatte la testa, morto un operaio 59enne in provincia di ParmaL'uomo stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione in un'azienda agricola a Vicofertile (Parma): è precipitato da una stalla, sbattendo la testa su una macchina tagliafieno ... corrieredibologna.corriere.it
Cade da un’altezza di sette metri metri mentre lavora in un cantiere.... #aziendaagricola #muore #operaiocalabrese #parma - facebook.com facebook
Cade da sette metri di altezza mentre lavora e sbatte la testa, morto un operaio 59enne in provincia di Parma x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.