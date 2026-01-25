Jhonatan Narváez sbatte violentemente schiena e testa sull'asfalto | Fratture delle vertebre toraciche

Durante il Tour Down Under 2026, Jhonatan Narváez ha subito una caduta grave, riportando fratture alle vertebre toraciche dopo aver sbattuto schiena e testa sull’asfalto. Nello stesso giorno, la squadra UAE Emirates ha perso due dei suoi corridori in incidenti distinti. Questi eventi sottolineano i rischi e la difficile imprevedibilità delle competizioni ciclistiche professionistiche.

