Jhonatan Narváez sbatte violentemente schiena e testa sull'asfalto | Fratture delle vertebre toraciche
Durante il Tour Down Under 2026, Jhonatan Narváez ha subito una caduta grave, riportando fratture alle vertebre toraciche dopo aver sbattuto schiena e testa sull’asfalto. Nello stesso giorno, la squadra UAE Emirates ha perso due dei suoi corridori in incidenti distinti. Questi eventi sottolineano i rischi e la difficile imprevedibilità delle competizioni ciclistiche professionistiche.
La UAE Emirates di Tadej Pogacar ha perso due uomini nello stesso giorno durante il Tour Down Under 2026. Ritirati due gregari del capitano sloveno a seguito di due brutte cadute. Ad aver la peggio è stato l'ecuadoriano Narváez, finito in ospedale con diverse fratture delle vertebre toraciche.🔗 Leggi su Fanpage.it
