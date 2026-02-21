Due aziende sono imprese | vincenti

Successo a Firenze del secondo incontro dei quindici previsti nella nuova edizione di " Imprese Vincenti ", il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese. Dieci Pmi della Toscana e dell’Umbria che hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero. Fra queste due "vincenri" sono realtà del nostro territorio: Yachtline Arredomare di Bientina che realizza arredi di lusso per yacht e dimore di prestigio, e Masoni Industria Conciaria di Santa Croce sull’Arno – autentica eccellenza nel mondo della pelle – per il settore della produzione.🔗 Leggi su Lanazione.it

Crescono le imprese novaresi, nel 2025 sono nate quasi 200 nuove aziendeNel 2025, a Novara sono nate quasi 200 nuove aziende.

Banca di Imola vicino alle aziende: "Incertezze e dazi ma le imprese sono flessibili"La Banca di Imola chiude il primo semestre con un bilancio positivo e conferma il suo impegno nel territorio.

Intesa Sanpaolo, parte da Milano il tour delle Imprese Vincenti

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.