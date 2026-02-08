Mannarino rimonta epica a Montpellier | domenica sfida Auger-Aliassime per il titolo ATP

Mannarino conquista la finale a Montpellier. Dopo aver battuto Damm in una partita intensa, il tennista francese si prepara ora alla grande sfida contro Auger-Aliassime per il titolo ATP, domenica prossima.

Montpellier, Francia – Adrian Mannarino è tornato a sognare in grande. Il tennista francese, con una prestazione di grinta e resilienza, si è aggiudicato un posto nella finale dell’ATP Open Occitanie, sconfiggendo lo statunitense Martin Damm in una partita combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. L’appuntamento decisivo è fissato per domenica, quando Mannarino affronterà Felix Auger-Aliassime, già vincitore del torneo nel 2025, in una finale che promette scintille e che potrebbe rappresentare un momento cruciale nella carriera del giocatore di casa. La semifinale di Mannarino, conclusasi con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, è stata una vera e propria dimostrazione di carattere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina si sono conclusi i quarti di finale all'ATP di Montpellier.

Questa mattina Felix Auger-Aliassime e Adrian Mannarino si sono affrontati in finale al torneo di Montpellier.

