Carabinieri trovano in casa contanti e cocaina | due uomini in manette

I carabinieri di Verona hanno fatto irruzione in una casa e hanno trovato due uomini con soldi contanti e cocaina. I militari li hanno arrestati sul colpo. È l’ennesimo intervento contro lo spaccio nel territorio veronese.

Un'altra operazione contro lo spaccio di droga nel Veronese è stata portata a termine dai carabinieri. Sono stati i militari della stazione di Verona Principale, nel pomeriggio di sabato 7 febbraio ad arrestare in flagranza di reato due uomini, un 30enne romeno ed un 32enne guineense, entrambi.

