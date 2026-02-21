dove vedere lecce inter e le gare delle olimpiadi di oggi sabato 21 febbraio

Il match tra Lecce e Inter si svolge per la prima volta in prima serata in uno stadio gremito, attirando l’attenzione di migliaia di tifosi. La partita si gioca in un clima di grande attesa, con le due squadre pronte a dare il massimo per conquistare i tre punti. Oggi, sabato 21 febbraio, sono in programma anche diverse gare di tennis e incontri del Sei Nazioni di rugby, che promettono emozioni a ogni scambio.

Sabato 21 febbraio 2026 sarà una giornata ricca di calcio da vedere in tv e in streaming. Si inizierà alle 11 con Milan-Napoli del campionato Primavera e si andrà avanti fino alle 4.30 del mattino di domenica 22 con le gare di MLS in diretta dagli USA. Nel corso della giornata tre incontri di Serie A da non perdere con Juventus-Como, Lecce-Inter e in serata Cagliari-Lazio. Spazio anche alla Serie B e alla Serie C, ai campionati esteri con Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 che faranno compagnia ai tifosi. 11 - Campionato Primavera: Milan-Napoli, Sportitalia12.30 - Serie A femminile: Genoa-Como, DAZN 12.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dove vedere Inter-Juventus e le gare delle Olimpiadi di oggi, sabato 14 febbraioOggi, sabato 14 febbraio, l’Inter sfiderà la Juventus in una partita molto attesa, perché si gioca allo stadio San Siro alle 18:00, creando grande fermento tra i tifosi.

Dove vedere Genoa-Napoli e le gare delle Olimpiadi di oggi, sabato 7 febbraioOggi si gioca Genoa contro Napoli in una sfida molto attesa.

