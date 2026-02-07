Oggi si gioca Genoa contro Napoli in una sfida molto attesa. La partita si terrà allo stadio e attirerà tanti tifosi, già pronti a sostenere le loro squadre. Oltre alla serie A, il sabato offre anche altri eventi sportivi, come l’Italia che affronta la Scozia nel rugby per il Sei Nazioni e le finali dei tornei femminili di tennis. Molti appassionati seguono queste gare in diretta o in tv, pronti a vivere un’altra giornata di sport.

Oggi, sabato 6 febbraio 2026, saranno tante le partite di calcio da vedere in tv e in streaming, tra il Campionato Primavera, la Serie C, la Serie A e i campionati esteri, l'appassionato potrà trascorrere tutta la giornata davanti a un match di pallone. Tra le sfide più interessanti ci saranno sicuramente Manchester Utd-Tottenham alle 13.30, Genoa-Napoli e Fiorentina-Torino in Serie A, Palermo-Empoli in Serie B e Barcellona-Maiorca in Spagna. Ecco l'elenco delle partite da vedere oggi: 11 - Campionato Primavera: Roma-Genoa, Sportitalia11 - Campionato Primavera: Monza-Lecce, Primavera TV12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Genoa-Napoli e le gare delle Olimpiadi di oggi, sabato 7 febbraio

Approfondimenti su Genoa Napoli

Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026.

Oggi alle Olimpiadi si apre ufficialmente la cerimonia a San Siro, ma le competizioni non si fermano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Dove vedere Genoa-Napoli oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa-Napoli: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Genoa-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Genoa-Napoli: orario e dove vederla in TV e streaming.

Genoa-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Genoa e Napoli è in programma alle ore 18 a Genova e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Genoa-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Genoa-Napoli in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Genoa- #Napoli x.com

Napolità. madisoncalley · I Know What You Want x Madison Calley. Genoa-Napoli | Il grifone accoglie e sfida la sirena Partenope per la 24esima giornata di Serie A. Una gara tutta da vivere con un obiettivo per gli azzurri: vincere anche per chi non c’è! Come f facebook