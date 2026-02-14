Dove vedere Inter-Juventus e le gare delle Olimpiadi di oggi sabato 14 febbraio

Oggi, sabato 14 febbraio, l’Inter sfiderà la Juventus in una partita molto attesa, perché si gioca allo stadio San Siro alle 18:00, creando grande fermento tra i tifosi. Parallelamente, le Olimpiadi di Pechino proseguono con diverse discipline, tra cui il biathlon e lo snowboard, che attirano l’attenzione di appassionati e spettatori. Inoltre, nel tennis, i fan seguono con interesse la semifinale dell’ATP di Rotterdam, dove la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori si prepara a scendere in campo.

Da non perdere anche il tennis: scenderà in campo la coppia Bolelli-Vavassori per la semifinale dell'ATP di Rotterdam.