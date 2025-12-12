Dove vedere in tv Nadia Battocletti agli Europei di cross 2025 | orario esatto programma streaming

Scopri dove seguire in TV e streaming la partecipazione di Nadia Battocletti agli Europei di cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa, Portogallo. Ecco orari, programma e dettagli per non perdere le sue performance in questa importante competizione continentale.

Nadia Battocletti sarà la punta di diamante della spedizione azzurra impegnata domenica 14 dicembre ai Campionati Europei di cross 2025 in programma a Lagoa (Portogallo). La fuoriclasse trentina può essere considerata senz’ombra di dubbio la stella più luminosa dell’intera manifestazione per palmarès e status, avendo conquistato ben cinque titoli continentali di corsa campestre tra le varie categorie dal 2018 in poi. La regina del mezzofondo europeo è la grande favorita della vigilia per la medaglia d’oro in Algarve e ha tutte le carte in regola per bissare il successo della passata edizione ad Antalya. 🔗 Leggi su Oasport.it