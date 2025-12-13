Nadia Battocletti si prepara a competere ai Campionati Europei di cross 2025, con l’obiettivo di conquistare una medaglia d’oro. In questo articolo troverai tutte le informazioni su dove seguire la sua gara in TV e streaming, l’orario esatto e il programma dell’evento, per non perdere nemmeno un momento di questa importante competizione.

Nadia Battocletti vuole chiudere in bellezza una stagione favolosa e punta senza mezzi termini alla medaglia d’oro in occasione dei Campionati Europei di cross 2025. La stella azzurra gareggerà domani nella città portoghese di Lagoa sulla distanza di 7470 metri per inseguire il secondo titolo consecutivo a livello senior nella rassegna continentale di corsa campestre. In realtà la fuoriclasse trentina vanta ben cinque ori individuali in carriera agli EuroCross, dopo aver fatto doppietta sia tra le Under 20 che tra le Under 23, ma trionfare in back-to-back tra le “grandi” sarebbe ovviamente ancor più significativo. Oasport.it

Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Europei cross 2025: orario esatto, programma, streaming - Nadia Battocletti vuole chiudere in bellezza una stagione favolosa e punta senza mezzi termini alla medaglia d'oro in occasione dei Campionati Europei di ... oasport.it