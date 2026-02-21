Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi | orari partite 21 febbraio programma streaming

La partita di volley femminile della Serie A1 Tigotà 2025-2026 si svolge questa sera, causando grande attesa tra gli appassionati. Tutte le gare si giocano alle 20, creando un evento simultaneo che movimenta gli stadi e le case degli spettatori. Con quattro incontri in contemporanea, le squadre si sfidano per le ultime chance di qualificazione. Per seguire le partite, si può collegare il live streaming o sintonizzarsi sui canali dedicati.

L’ultima giornata della Serie A1 Tigotà 2025-2026 si annuncia come una serata ad altissima tensione, con tutte le partite in contemporanea alle 20.30 e ancora diversi verdetti da emettere. Se in vetta e in coda alcune sentenze sono già state scritte, resta apertissima la corsa ai play-off Scudetto, riservati alle prime otto della classifica, e soprattutto la lotta per evitare l’ultima casella che vale la retrocessione in Serie A2 insieme a Perugia. In testa comanda con autorità la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, già certa del primo posto con 69 punti e reduce dal successo per 3-1 su Perugia nell’ultimo turno, trascinata dai 22 punti di Sillah.🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 1° febbraio, programma, streamingLa Serie A1 femminile di volley torna in tv con la 22ª giornata.

Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 11 febbraio, programma, streamingLa stagione di Serie A1 femminile di volley entra nel vivo.

