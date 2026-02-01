La Serie A1 femminile di volley torna in tv con la 22ª giornata. Le partite si giocano oggi, 1° febbraio, in un momento cruciale della stagione, tra Final Four di Coppa Italia e impegni europei. Gli orari e il programma sono già disponibili, e gli appassionati potranno seguire tutto anche in streaming. La giornata promette sfide intense e grandi emozioni.

La Serie A1 torna protagonista nel weekend con la 22ª giornata, un turno che arriva in un momento delicatissimo della stagione, subito dopo una settimana intensa tra Final Four di Coppa Italia e impegni europei. Il trionfo di Conegliano, capace di imporsi con autorità su Scandicci nell’atto conclusivo della Coppa, ha ribadito le gerarchie al vertice, ma allo stesso tempo ha messo a dura prova energie e rotazioni di molte squadre. Un contesto che rende questa giornata particolarmente imprevedibile, soprattutto per chi è chiamato a gestire doppie competizioni e obiettivi contrastanti. Questo pomeriggio riflettori puntati su Monviso Volley–Omag-Mt San Giovanni in Marignano, una sfida che ha il sapore di uno spareggio anticipato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 1° febbraio, programma, streaming

Dove seguire in TV e streaming la Serie A1 femminile di volley il 4 gennaio 2026? Ecco gli orari delle partite, il programma della giornata e le opzioni disponibili per guardare le gare in diretta.

Scopri dove seguire in TV e streaming le partite della Serie A1 femminile di volley del 17 gennaio 2026.

