Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi | orari partite 11 febbraio programma streaming

La stagione di Serie A1 femminile di volley entra nel vivo. Mercoledì 11 febbraio si gioca l’11ª giornata di ritorno, un punto chiave per le squadre in corsa per i primi posti o per evitare la retrocessione. Gli appassionati potranno seguire le partite in tv o in streaming, con orari e programmi già disponibili. La giornata si presenta come un crocevia importante, tra sfide decisive e punti che possono cambiare la classifica.

La Serie A1 femminile Tigotà entra nel momento decisivo della stagione e l’ 11ª giornata di ritorno, in programma mercoledì 11 febbraio, si presenta come un crocevia fondamentale tanto nella corsa al vertice quanto nella lotta per playoff e salvezza. Con la regular season ormai agli sgoccioli, ogni punto pesa come oro e il calendario propone incroci ad alto tasso di tensione. In vetta resta saldamente Conegliano, capace di confermare la propria superiorità anche nell’ultimo turno, espugnando Scandicci con un netto 3-0 al termine di una battaglia infinita nel primo set. Le venete guidano la classifica con 63 punti, forti di una continuità impressionante e di un roster che continua a rispondere presente nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it

