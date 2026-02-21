Dove vedere in tv Cobolli-Korda ATP Delray Beach 2026 | orario semifinale programma streaming

Flavio Cobolli si prepara a sfidare Sebastian Korda nella semifinale del torneo ATP di Delray Beach, in programma sabato 21 febbraio. La partita si gioca alle 18 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. L’italiano, reduce da una vittoria importante, cerca di raggiungere la finale contro un avversario molto temuto. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo statunitense, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Flavio Cobolli affronterà Sebastian Korda nella semifinale del torneo ATP 250 di Delray Beach: l’appuntamento è per sabato 21 febbraio, sarà il secondo match dalle ore 18.30 e non incomincerà prima delle ore 21.00. Ad aprire il programma sul Campo Centrale sarà la semifinale di doppio tutta statunitense tra KittaySeggerman e CashTracy, poi toccherà al tennista italiano affrontare il padrone di casa sul cemento americano nel corso della prima serata. Il 23enne, numero 20 del mondo e terza testa di serie del seeding, se la dovrà vedere con il 25enne, numero 50 del ranking ATP. Si preannuncia un confronto impegnativo per il romano, che concede al rivale ben tredici centimetri in termini di altezza (183 contro 196) e che ha perso i due precedenti giocati sul circuito maggiore, andati entrambi in scena nel 2024: primo turno degli Internazionali d’Italia (7-6, 4-6, 6-4) e finale dell’ATP 500 di Washington (4-6, 6-2, 6-0).🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Cobolli-Wong oggi, ATP Delray Beach 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 20 febbraio, Flavio Cobolli scende in campo nei quarti di finale dell’ATP di Delray Beach.

Dove vedere in tv Darderi-Baez oggi, ATP Buenos Aires 2026: orario semifinale, programma, streamingLuciano Darderi sfiderà Sebastian Baez oggi nelle semifinali dell’ATP250 di Buenos Aires, una partita che potrebbe cambiare il suo percorso nel torneo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.