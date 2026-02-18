Olimpiadi le pagelle | Shiffrin rivincita e record 9 Spagna da 0 come le medaglie vinte finora

Mikaela Shiffrin conquista un punteggio di 9 nelle Olimpiadi, grazie alla sua rivincita e a un nuovo record. La campionessa statunitense ha dimostrato di essere ancora al top, superando le aspettative dopo alcune difficoltà recenti. La Spagna, invece, rimane senza medaglie, confermando la sua situazione di partenza. La gara di hockey maschile ha visto invece la Germania uscire sconfitta, deludendo le speranze di molti. La scena si apre ora alle prossime sfide sulle piste e sui campi.

Storia di staffette, di un lieto fine mancato e di uno centrato. Di squadre che mancano, di ricordi consentiti, di maestri e allievi, di un Paese ancora senza medaglie e di uno sport che debutta domani ai Giochi. e degli eremiti che lo hanno scelto. A 34 anni cercava il suo lieto fine. Dopo due cocenti delusioni – una quattro anni fa ai Giochi di Pechino, l'altra tre giorni fa a Cortina – non aveva dubbi sul fatto che sarebbe salita sul podio. Meteo perfetto sulle Dolomiti, secondo posto dopo la prima manche: Lena parte, e un secondo dopo è tutto finito. Ha inforcato la prima porta. Più tardi, Dürr stava in disparte mentre le prime tre festeggiavano sul podio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

