Dorothea Wierer | Non mi aspettavo quest’affetto vale più di una medaglia Dedica anche a chi c’era negli anni precedenti

Dorothea Wierer si commuove per l’affetto ricevuto, che considera più prezioso di qualsiasi medaglia. La campionessa italiana ha ringraziato i tifosi e i compagni di squadra, ricordando anche chi è stato al suo fianco negli anni passati. Durante l’ultima gara, ha condiviso l’ultimo rettilineo con Franziska Preuss, anch’ella in addio alle competizioni. La scena rappresenta un momento di grande emozione per la sportiva e il pubblico presente.

L'ultimo rettilineo percorso di nuovo assieme a Franziska Preuss, anche lei all'ultima gara, è il senso di Dorothea Wierer. L'ultima volta in carriera, una mass start quasi eroica, in cui alla fine tutto è dipeso dall'errore a terra più che da quello in piedi. Un quinto posto che ha ricordato come, in linea di massima, Dorothea avrebbe potuto andare ancora ampiamente avanti. Milano Cortina 2026, le Olimpiadi, Anterselva. Tutto questo si è ritrovato nella celebrazione di una delle più grandi dell'era attuale. Così la due volte vincitrice della Coppa del Mondo a Eurosport: " Avevo un po' di paura prima della gara, non sapendo come reagire con tutte le emozioni, il pubblico e la mia famiglia.

Dorothea Wierer sincera: “Mi mancavano le energie, le altre erano più forti. Anche con lo ‘zero’ poco da fare”Dorothea Wierer ha ammesso di essere arrivata alla gara di Anterselva senza energie, a causa di una perdita di forze inspiegabile, anche se aveva tentato di recuperare con il massimo sforzo.

