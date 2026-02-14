Dorothea Wierer | Mi mancavano le energie anche con lo zero non avrei avuto chance

Dorothea Wierer ha dichiarato di sentirsi senza energie durante la sprint di Anterselva, una giornata difficile che le ha impedito di migliorare il risultato di questa stagione. La sportiva, reduce da medaglie e buoni piazzamenti, ha spiegato che anche con uno zero non avrebbe avuto possibilità di competere ai livelli desiderati. La sua prestazione, caratterizzata da errori e fatica, ha contribuito a un risultato deludente, che la allontana dalle chance di medaglia nell'inseguimento di domani.

Dopo l'argento nella staffetta mista ed il buon quinto posto nella 15 km, Dorothea Wierer incappa in una giornata storta e non va oltre una deludente 44ma piazza nella sprint olimpica di Anterselva, compromettendo purtroppo anche la possibilità di giocarsi una medaglia nell'inseguimento di domani. La leggenda del biathlon italiano è stata troppo fallosa al poligono, commettendo addirittura tre errori (di cui due a terra) e pagando un distacco superiore ai due minuti dalla vincitrice norvegese Maren Kirkeeide anche a causa di un passo sugli sci lontano dalle migliori. " Mi è partito il colpo nel poligono a terra e poi ho perso il ritmo.