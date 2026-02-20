Super Shpendi ne fa due e l' Empoli rallenta la corsa del Frosinone verso la Serie A

Shpendi ha segnato due gol, causando il pareggio dell’Empoli contro il Frosinone. La partita si è giocata allo Stirpe, dove il bomber albanese ha portato avanti i toscani con due reti. Il Frosinone ha reagito e ha recuperato prima con Ghedjemis, poi con Koutsoupias. La sfida ha mantenuto un ritmo elevato, con continui capovolgimenti di risultato. La partita prosegue con il punteggio ancora aperto e molti tifosi ancora senza un risultato definitivo.

Allo Stirpe, per una sera, campeggia il cartello "Vorrei, ma non posso". Il Frosinone manca la chance di andare a dormire da capolista, l'Empoli saluta la Ciociaria con un punto eppure coltiva il sottile rammarico di non averla portata a casa dopo essersi trovato due volte avanti. Finisce 2-2: il Frosinone è primo, sì, ma in coabitazione col Venezia. I toscani potevano riavvicinare i playoff che invece distano ancora sette passi. Non manca nulla, nel venerdì di B: i gol grandi firme di Ghedjemis e Shpendi (doppietta), le parate e persino una (infelice) nota di cronaca al 39' del primo tempo, quando un petardo esplode nelle immediate vicinanze di Fulignati: il numero 1 toscano cade solo per un istante, prima di rialzarsi per rinviare da fondo campo.