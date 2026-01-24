Frosinone–Catanzaro lanci di petardi allo stadio Stirpe | tre persone segnalate dalla Polizia

Durante la partita tra Frosinone e Catanzaro, allo stadio Stirpe, sono stati segnalati alla competente autorità tre individui per aver lanciato petardi. La Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha identificato i soggetti coinvolti e ha avviato le procedure previste dalla normativa. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante gli eventi sportivi per garantire la tutela di tutti i presenti.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha segnalato alla competente A.G. 3 soggetti per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.In particolare, gli agenti della locale D.I.G.O.S. accertavano che, in occasione dell’incontro di calcio del 10 gennaio scorso tra.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

