Frosinone–Catanzaro lanci di petardi allo stadio Stirpe | tre persone segnalate dalla Polizia
Durante la partita tra Frosinone e Catanzaro, allo stadio Stirpe, sono stati segnalati alla competente autorità tre individui per aver lanciato petardi. La Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha identificato i soggetti coinvolti e ha avviato le procedure previste dalla normativa. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante gli eventi sportivi per garantire la tutela di tutti i presenti.
Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha segnalato alla competente A.G. 3 soggetti per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.In particolare, gli agenti della locale D.I.G.O.S. accertavano che, in occasione dell’incontro di calcio del 10 gennaio scorso tra.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Il Frosinone in dieci agguanta il Monza all'88'. Venezia, tre gol al Catanzaro e -1 dalla vettaNel weekend di calcio, il Frosinone conquista un pareggio all’88’ contro il Monza, restando in corsa.
Lancio di petardi in Frosinone-Catanzaro: identificati i soggettiLe immagini di videosorveglienza hanno permesso di individuare le persone coinvolte nel lancio di artifizi pirotecnici nel corso della diciannovesima giornata del campionato di Serie B ... ciociariaoggi.it
Catanzaro, partita chiave contro Frosinone. Mille tifosi giallorossi allo Stirpe – PROBABILI FORMAZIONIBuso e Oudin out, Di Francesco non disponibile, mentre la società monitora possibili rinforzi per completare la rosa ... corrieredellacalabria.it
