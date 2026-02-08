Caduta nel pozzetto aperto dai ladri | Graziella è morta a 68 anni dopo un’agonia lunga un mese

Merate piange Graziella, la pensionata di 67 anni morta dopo un mese di agonia. La donna è scivolata in un pozzetto aperto dai ladri la sera prima dell’Epifania e da allora le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità, che si chiede come sia stato possibile lasciar aperto un pozzetto in un’area frequentata.

Merate (Lecco), 8 febbraio 2026 – Graziella è morta. Dopo un'agonia lunga un mese, si è spenta Graziella Pozzi, la pensionata di 67 anni di Merate che la sera della vigilia dell'Epifania è precipitata in una bocca di lupo lasciata aperta dai ladri. Un tragico incidente. I ladri hanno tentato di entrare nella villetta di Graziella e di suo marito Erminio, passando dalla bocca di lupo della taverna. È però scattato l'allarme: gli intrusi sono così scappati in fretta e furia, infischiandosene di riposizionare la grata di protezione. Graziella, come sua abitudine, appena rincasata è andata in giardino per accendere le luminarie dell'albero di Natale.

