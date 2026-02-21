Dopo le accuse di Presta Bonolis e Bruganelli si mostrano a cena insieme | un dettaglio chiarisce la situazione

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati visti a cena insieme, dopo le recenti accuse di Presta. La coppia ha condiviso un pasto in un ristorante alla moda di Milano, attirando l’attenzione dei presenti. Non si tratta di un riavvicinamento romantico, ma di un incontro amichevole tra amici. Un dettaglio, come la scelta di condividere il conto, ha chiarito la loro reale intenzione. La serata si è conclusa senza ulteriori tensioni apparenti.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono tornati a farsi vedere insieme, ma non per un ritorno di fiamma. Le recenti dichiarazioni di Lucio Presta, raccontate nel suo libro “ L’uragano ”, avevano riacceso il dibattito sulla fine non pacifica dei rapporti tra l’agente e il conduttore e sui presunti tradimenti e ingerenze di Bruganelli. In questo contesto, il settimanale Oggi pubblica le foto della ex coppia a cena in un noto locale romano, accompagnata dal figlio Davide e dalla sua fidanzata Martina Dotti, e da Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset. La cena appare quindi legata più agli affari che al cuore, confermando come i rapporti tra Bonolis e Bruganelli restino ottimi nonostante la separazione avvenuta quasi tre anni fa.🔗 Leggi su Screenworld.it

