Dopo le accuse di Lucio Presta, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati visti cenare insieme in un ristorante di Roma. Presta aveva dichiarato che tra i due ci fosse un crisi sentimentale, ma loro smentiscono e si mostrano rilassati. La coppia si concede una serata tranquilla, lontana dai riflettori. Mentre si scambiano sorrisi, alcuni passanti li notano felici e uniti. La serata si conclude senza tensioni, lasciando spazio alle ipotesi sui motivi di questa uscita congiunta.

Mentre le rivelazioni di Lucio Presta continuano a far rumore, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli appaiono sereni mentre escono a cena insieme. Nessun ritorno di fiamma, ma probabilmente un incontro che ha a che fare più con il lavoro. Il settimanale Oggi pubblica le foto degli ex coniugi seduti allo stesso tavolo. “L’amore è finito, gli affari no”, titola il magazine parlando della coppia che ha cenato in un noto locale della Capitale con il figlio Davide e la sua fidanzata. Presente anche Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche di Mediaset. Spia, questa, del fatto che la cena abbia avuto anche un risvolto professionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli a cena insieme dopo gli attacchi di Lucio Presta: “L’amore è finito, gli affari no”

Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse di tradimento e rottura con Paolo BonolisLucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.

Lucio Presta svela nel suo libro i tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo BonolisLucio Presta rivela nel suo libro che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis, causando la rottura tra loro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.