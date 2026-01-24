L’Italia si distingue nel settore agroalimentare con 897 prodotti DOP e IGP, simbolo di qualità e tradizione. La DOP Economy, che rappresenta un importante segmento dell’export nazionale, vale attualmente 20,7 miliardi di euro e continua a espandersi. Questi dati testimoniano l’importanza del settore per l’economia italiana, confermando il ruolo centrale di produzioni certificate nella valorizzazione del patrimonio gastronomico del Paese.

Siamo una nazione che vanta un primato assoluto in Europa: 897 prodotti agroalimentari certificati. Il valore di produzione della DOP Economy è di 20,7 miliardi di euro in continua crescita. E contribuisce per il 19% al fatturato totale del settore con un’esportazione che arriva a 12 miliardi sui 70 che la nostra nazione oggi riesce a garantire. E’ il ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida in un videomessaggio inviato al Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano ad illustrare il primato italiano nel settore agroalimentare. Agroalimentare, Lollobrigida: “Le nostre aziende incidono sul Pil”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Agroalimentare al top. Lollobrigida: “La dop Economy vale 20,7 mld e continua a crescere”

Leggi anche: Lollobrigida: “La ‘Dop economy continua a crescere a difesa modello qualità”

Leggi anche: Agroalimentare, la Dop Economy in Campania vale un miliardo di euro (+3,1%)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Lollobrigida: agroalimentare italiano volano economico e patrimonio culturale e sociale; Agroalimentare italiano verso un nuovo record export. Lollobrigida: volano economico e patrimonio; Agricoltura, Lollobrigida incontra Ministro tedesco Rainer: focus su PAC e semplificazione, acquacoltura e competitività del settore agroalimentare; Al via la 22ª edizione di Marca by BolognaFiere: Lollobrigida sulla forza dell’agroalimentare.

Agroalimentare: Lollobrigida, bisogna far crescere l'indotto collegato al settore primarioLe nostre azioni incidono nel Pil che vede il settore primario superare la crescita media nazionale, ma bisogna far crescere tutto ... agenzianova.com

Lollobrigida Italia da primato per i prodotti agroalimentari certificati, ora far crescere l’indottoLo ha detto il ministro dell'Agricoltura in un videomessaggio inviato al Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano ... msn.com

I dati Ismea sull’agroalimentare confermano la forza del comparto. Lollobrigida: «Pilastro fondamentale dell’economia nazionale»- - facebook.com facebook

AgriMercati, Lollobrigida: agroalimentare italiano volano economico e patrimonio culturale e sociale / @SocialMasaf agricultura.it/2026/01/22/agr… via @AgriculturaIT x.com