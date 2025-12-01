Con AssoIG la Dop Economy Campana al Forum Business Italia-Arabia
Tempo di lettura: 3 minuti La Dop Economy campana parla sempre più la lingua dei mercati internazionali. La partecipazione di AssoIG (Associazione dei Consorzi di tutela DOP e IGP della Campania) al Forum Business Italia–Arabia Saudita di Riyad, promosso dall’Ambasciata d’Italia e dall’ICE-Agenzia insieme alle istituzioni saudite, ha segnato un passaggio di qualità nella strategia di internazionalizzazione delle filiere certificate. I mercati del Golfo Persico – e l’Arabia Saudita in particolare – rappresentano uno dei fronti più dinamici e strategici su cui investire. E il Forum Business Italia–Arabia Saudita di Riyad, che riunisce governo, grandi gruppi e imprese dei due Paesi, è nato proprio con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione economica e aprire nuove traiettorie di investimento in settori chiave come agroalimentare, turismo, logistica, ospitalità e innovazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
