donovan sfida chukhadzhian per il titolo mondiale

Un recente pronunciamento dell'IBF mantiene in corsa la traiettoria al titolo welter, assegnando a Paddy Donovan e Karen Chukhadzhian un'eliminatoria decisiva per determinare il prossimo sfidante obbligatorio. La gara mira a definire chi salirà in posizione per un futuro rush titolato, in un contesto di classifiche che privilegiano la continuità e la competitività recente. Donovan resta tra i nomi principali per la cintura IBF nonostante due sconfitte consecutive subite contro Lewis Crocker. La prima sconfitta è avvenuta per disqualifica in un Incontro iniziale tra i due, rovinando l'imbattibilità dell'irlandese; la rivincita è stata combattuta in modo serrato ma ha visto Crocker prevalere grazie a due knockdown decisivi.

