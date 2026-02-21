Dmitry Bivol e Michael Eifert verso l' asta per il titolo mondiale

Dmitry Bivol si prepara a difendere il titolo mondiale contro Michael Eifert, con un’asta organizzata dalla IBF. La federazione ha deciso di affidare la sfida a un’asta pubblica, puntando a garantire trasparenza e massima attenzione alla scelta dell’avversario. Entrambi i pugili si stanno allenando intensamente per ottenere l’opportunità di salire sul ring. La decisione finale si attende nelle prossime settimane, quando sarà annunciato il vincitore dell’asta.

Una gestione mirata della IBF orienta l'evoluzione della difesa obbligatoria del campione Dmitry Bivol contro Michael Eifert, delineando un percorso chiaro verso l'esecuzione dell'incontro. La sessione di asta, inizialmente programmata per venerdì, è stata spostata a martedì, seguendo la consueta programmazione settimanale. Le trattative restano possibili soluzioni prima dell'asta, ma in assenza di accordo entro i termini stabiliti, l'IBF agirà e assegnerà il combattimento al miglior offerente. La situazione ha origine dall'epilogo della rimonta di Dmitry Bivol contro Artur Beterbiev nel rematch di febbraio 2025, che ha riconfermato Bivol ai vertici della categoria dei pesi leggeri.